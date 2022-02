Papà single adotta bambina con sindrome di Down rifiutata dalla mamma e da altre 20 famiglie (Di martedì 8 febbraio 2022) La vita di una bambina è finalmente cambiata dopo che è stata rifiutata prima da sua madre, poi da altre 20 famiglie adottive. La storia di Luca Trapanese e della sua avventura per poter adottare la piccola Alba è diventata virale per più motivi. Uno di questi è sicuramente il fatto che, solitamente, i servizi sociali non danno custodia di un minore ad un uomo single e omosessuale. Nonostante ciò, hanno fatto un’eccezione nel caso di Luca… e siamo molto felici che lo abbiano fatto. Secondo BBC, il quarantunenne italiano Luca Trapanese ha pubblicato un libro nel quale racconta la sua storia per diventare Papà di Alba, una bambina con sindrome di Down. In un’intervista radio, l’uomo ha spiegato che il suo ... Leggi su it.newsner (Di martedì 8 febbraio 2022) La vita di unaè finalmente cambiata dopo che è stataprima da sua madre, poi da20adottive. La storia di Luca Trapanese e della sua avventura per poterre la piccola Alba è diventata virale per più motivi. Uno di questi è sicuramente il fatto che, solitamente, i servizi sociali non danno custodia di un minore ad un uomoe omosessuale. Nonostante ciò, hanno fatto un’eccezione nel caso di Luca… e siamo molto felici che lo abbiano fatto. Secondo BBC, il quarantunenne italiano Luca Trapanese ha pubblicato un libro nel quale racconta la sua storia per diventaredi Alba, unacondi. In un’intervista radio, l’uomo ha spiegato che il suo ...

