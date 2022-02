Olimpiadi | Italia sul podio tra Tokyo 2020 e Pechino 2022 da 20 giornate consecutive!

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022) Non bastano i ricordi indelebili, i racconti di ciò che gli azzurri stanno realizzando nel mondo dello sport: adesso anche le statistiche testimoniano la grandezza delle imprese tricolori, la più recente è quella di Stefania Constantini e Amos Mosaner, nuovi Campioni Olimpici nel curling doppio misto. Facciamo un salto nel passato (recente, non serve andare troppo indietro) e partiamo da sabato 24 luglio 2021, sono in corso ledi: in quel giorno, Vito Dell’Aquila conquista la medaglia d’oro nel taekwondo (categoria 58 kg) sconfiggendo in finale 16-12 il tunisino Khalil Jendoubi. Lo stesso giorno, Luigi Samele deve arrendersi 7-15 in finale di sciabola individuale all’ungherese Aron Szylagyi, portando comunque a casa una splendida medaglia d’argento. Da lì in avanti, non c’è stato giorno in cui l’non è salita sul ...