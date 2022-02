Novità tagli capelli lunghi Sanremo 2022 | la chioma di Noemi e la frangia bold

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 8 febbraio 2022) L'ultimo Festival disi è appena concluso e si può finalmente dire che i grandi protagonisti sono stati idi. Tutti gli hairstyle sono assolutamente da prendere in considerazione in questo inverno, dal bob liscio di Laura Pausini allassima di Margherita Carducci. Tendenzeinvernali:e Laura Pausiniultimamente porta una meravigliosalunga che ha conquistato non solo le sue fan ma anche coloro che apprezzano la moda e tutto ciò che è fashion. Per quanto riguarda lo styling, la cantante ha creato delle onde leggermente mosse e fluide abbinandole talvolta ad una riga laterale, ...