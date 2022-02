Novità chat WhatsApp con contatti frequenti e recenti a febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) Forse non proprio tutti lo avranno notato ma c’è una Novità interessante relativa alle chat WhatsApp, a quelle che vogliamo richiamare o far partire da zero all’interno dell’applicazione di messaggistica. Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere più facile iniziare una conversazione con chiunque abbiamo in rubrica. Come tutti ben sanno, per far partire una nuova chat all’interno del servizio, basta semplicemente selezionare l’icona del fumetto presente nella schermata principale dell’app. Nella nuova scheda in apertura, fino a questo momento, abbiamo ritrovato i nomi dei contatti in ordine alfabetico, con la possibilità di richiamare questi ultimi attraverso una rapida funzione di ricerca. Da qualche giorno invece, è stata introdotta una Novità per la quale gli utenti ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Forse non proprio tutti lo avranno notato ma c’è unainteressante relativa alle, a quelle che vogliamo richiamare o far partire da zero all’interno dell’applicazione di messaggistica. Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere più facile iniziare una conversazione con chiunque abbiamo in rubrica. Come tutti ben sanno, per far partire una nuovaall’interno del servizio, basta semplicemente selezionare l’icona del fumetto presente nella schermata principale dell’app. Nella nuova scheda in apertura, fino a questo momento, abbiamo ritrovato i nomi deiin ordine alfabetico, con la possibilità di richiamare questi ultimi attraverso una rapida funzione di ricerca. Da qualche giorno invece, è stata introdotta unaper la quale gli utenti ...

