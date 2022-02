MotoGP, Gardner: 'Voglio guidare la moto come Stoner' - News (Di martedì 8 febbraio 2022) I piloti KTM sono "strani", perchè rimangono in silenzio per giorni, oppure sfoderano parole alle quali è impossibile rimanere indifferenti. Durante i test motoGP di Sepang ha cominciato Raul ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 8 febbraio 2022) I piloti KTM sono "strani", perchè rimangono in silenzio per giorni, oppure sfoderano parole alle quali è impossibile rimanere indifferenti. Durante i testdi Sepang ha cominciato Raul ...

Advertising

Flaccomen : RT @gponedotcom: 'Ne ho parlato con Pedrosa e mi ha detto che si può fare. Con i controlli guidi come dentro una nuvola, quando li riduci s… - gponedotcom : 'Ne ho parlato con Pedrosa e mi ha detto che si può fare. Con i controlli guidi come dentro una nuvola, quando li r… - TORNADO604 : RT @gponedotcom: VIDEO ITA SUB - Il figlio del grande Wayne, iridato con la Rothmans Honda nel 1987, racconta la sua vita in Europa, l'iniz… - gponedotcom : VIDEO ITA SUB - Il figlio del grande Wayne, iridato con la Rothmans Honda nel 1987, racconta la sua vita in Europa,… - dianatamantini : MOTOGP - Primo giorno di test non proprio semplice per i ragazzi KTM. Raúl Fernández è stato il migliore, novità ae… -