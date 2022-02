Mascherine all’aperto via dall’11 febbraio. Ma non in Campania (Di martedì 8 febbraio 2022) Stop alle Mascherine all’aperto da venerdì 11 febbraio. Da venerdì, infatti, cade l’obbligo prorogato a fine gennaio per altri 10 giorni. In Tutta Italia, all’aperto, non sarà più obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree come misura di contrasto al Covid. L’obbligo rimane invece al chiuso e dove vi siano assembramenti. Lo ha deciso l’ultimo Consiglio dei ministri e confermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto nella trasmissione’Tagadà’ su La7: “Sono certo che dall’11 di febbraio in Italia cadrà l’obbligo di mascherina all’aperto non solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza”. Una decisione che trova d’accordo Matteo Bassetti, direttore ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) Stop alleda venerdì 11. Da venerdì, infatti, cade l’obbligo prorogato a fine gennaio per altri 10 giorni. In Tutta Italia,, non sarà più obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree come misura di contrasto al Covid. L’obbligo rimane invece al chiuso e dove vi siano assembramenti. Lo ha deciso l’ultimo Consiglio dei ministri e confermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto nella trasmissione’Tagadà’ su La7: “Sono certo chediin Italia cadrà l’obbligo di mascherinanon solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza”. Una decisione che trova d’accordo Matteo Bassetti, direttore ...

