Marco Bassetti: Il metaverso è una grande opportunità (Di martedì 8 febbraio 2022) Un maestro in erba del metaverso The Telegraph, pagina 8, di Ben Woods. Come imperatore della più grande compagnia di produzione televisiva del mondo, ci si potrebbe aspettare che Marco Bassetti abbia una grande passione per i finali avvincenti. Invece, l'amministratore delegato del gruppo Banijay, responsabile di Peaky Blinders e MasterChef oltre a una serie di altri grandi successi, fa una confessione sorprendente. «Non ho mai il tempo di vedere la fine di una serie Tv», dice, in una call mattutina via Zoom dal quartier generale dell'azienda a Parigi. «Ma continuo a direi ai miei collaboratori di fare uno show che potrebbe essere prodotto per due stagioni, piuttosto che per una, perché è lì che si trova il valore. Oggi, la cosa più importante in una serie è l'allestimento. È quello che fa la ...

