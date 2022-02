Manconi | ' Salvini filo Putin? Culturalmente e politicamente subalterno all' imperialismo russo'

(Di martedì 8 febbraio 2022) di Antonello Sette, la crisi fra la Russia e l'Ucraina rappresenta una minaccia per la pace e per l'incolumità di un popolo. Per il leader leghista Matteola cosa più importante è ...

Globalist.it

di Antonello Sette, la crisi fra la Russia e l'Ucraina rappresenta una minaccia per la pace e per l'incolumità di un popolo. Per il leader leghista Matteola cosa più importante è mantenere ben saldi i ...Gli ostacoli restano gli stessi della stagione targata, la gravità è la medesima, i ... Il comitato di cui fa parte vanta altri componenti di rilievo come il senatore Luigi, lo scrittore ...Temo che ci sia qualcosa di più, dice a SprayNews l’ex senatore dei Verdi e del Pd. Ricordo che qualche anno fa fu lo stesso Matteo Salvini a sostenere che, quando si trovava sulla Piazza Rossa di ...Matteo Salvini aveva stressato il ministero ... Il comitato di cui fa parte vanta altri componenti di rilievo come il senatore Luigi Manconi, lo scrittore Sandro Veronesi, costituzionalisti ed ex ...