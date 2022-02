Love is in the Air Anticipazioni 9 febbraio 2022: Kiraz fa una pazzia, Eda e Serkan preoccupati! (Di martedì 8 febbraio 2022) Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Kiraz reagisce male alla promessa infranta di Kemal. Leggi su comingsoon (Di martedì 8 febbraio 2022) Ecco cosa rivelano ledella Puntata diis in the Air in onda su Canale5.reagisce male alla promessa infranta di Kemal.

Advertising

trash_italiano : CESARE CI FAI BUON VIAGGIO (SHARE THE LOVE) PER OMAGGIARE SKAM? #Sanremo2022 - greyssoul__ : non riesco a credere che tu abbia già 18 anni, my baby?? ti auguro di essere sempre felice, perché tu mi rendi sempr… - Angel24629683 : RT @MaciLuna3: Some people talk to animals. Not many listen though. That’s the problem. Ci sono persone che parlano con gli animali. Poche… - deddymyall : @Sofycotta Si, mi ricordano tanto gli Hanker, Hande e Kerem, nom so se li conosci. Sono i protagonisti della serie… - Anita08364796 : RT @unadistratta: 'Come può non piacere Jessica, è bella simpatica gentile' is the new 'Jessica parla, Jessica balla, Jessica si diverte, c… -