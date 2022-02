LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: Paris pettorale n.6 (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL superG OLIMPICO 4.04 Bailet salta una porta ed è fuori. Tocca al francese Alexis Pinturault. 4.02 Attenzione ora al francese Matthieu Bailet, scia bene tecnicamente. 4.01 1’21?57 il tempo di Rogentin. Un superG non molto dissimile dalla discesa di ieri. 4.00 Iniziato il superG con lo svizzero Stefan Rogentin. 3.55 Non ci aspettiamo molto dagli azzurri, da tempo fanno fatica in questa disciplina. Lo specialista Mattia Casse, inoltre, è stato escluso dai convocati. Mai dire mai, ma è dura andare a dare fastidio ai mostri sacri. 3.52 Quattro gli uomini da battere: il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer. 3.50 Il superG è stato tracciato da Reto ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELOLIMPICO 4.04 Bailet salta una porta ed è fuori. Tocca al francese Alexis Pinturault. 4.02 Attenzione ora al francese Matthieu Bailet, scia bene tecnicamente. 4.01 1’21?57 il tempo di Rogentin. Unnon molto dissimile dalla discesa di ieri. 4.00 Iniziato ilcon lo svizzero Stefan Rogentin. 3.55 Non ci aspettiamo molto dagli azzurri, da tempo fanno fatica in questa disciplina. Lo specialista Mattia Casse, inoltre, è stato escluso dai convocati. Mai dire mai, ma è dura andare a dare fastidio ai mostri sacri. 3.52 Quattro gli uomini da battere: il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer. 3.50 Ilè stato tracciato da Reto ...

Advertising

sportface2016 : #LIVE #AlpineSkiing Scatta in questo momento il #SuperG maschile di sci alpino a Pechino: l'Italia al via con Dom… - infoitsport : LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l'oro, Paris e Innerhofer per la sorpresa - zazoomblog : LIVE Sci alpino superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l’oro Paris e Innerhofer per la sorpresa… - zazoomblog : LIVE Sci alpino superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l’oro Paris e Innerhofer per la sorpresa… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: argento Federica Brignone! Vince Hector, bronzo Gut-Behrami -