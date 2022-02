Laura Pausini | compleanno “sul Titanic” per la figlia Paola

(Di martedì 8 febbraio 2022) “Ogni notte mi addormento con la speranza che non mi chiederai mai di andare a dormire nella tua camera, ogni mattina mi sveglio felice perché sei ancora nel lettone con noi”. Fanno commuovere le parole chescrive allaCarta. La piccola compie 9 anni l’8 febbraio e i suoi cari l’hanno festeggiata con un giorno di anticipo con un party fantasmagorico.come Kate Winslet Nella sua dedica mammaprosegue spiegando come nelle scorse settimana la bimba abbia espresso il desiderio di poter guardare il film, dopo aver ascoltato la canzone Eyes Blue.si è talmente appassionata alla pellicola che ha voluto una festa dia tema. Con un copricapo piumato in ...

LauraPausini : E ora finalmente posso dirlo a tutti: “Laura Pausini - Piacere di conoscerti” arriva il 7 aprile in esclusiva su… - trash_italiano : #Eurovision2022: conducono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan - #Sanremo2022 - Variety : Eurovision 2022 Sets Hosts: Laura Pausini, Alessandro Cattelan and Mika - ParliamoDiNews : Laura Pausini, la figlia Paola compie 9 anni: il curioso tema della festa #laura #pausini #figlia #paola #compie… - PcdLau : RT @lavocedellapau: L’8 Febbraio del 2006 Laura Pausini diventava la prima cantante italiana nella storia a vincere un Grammy Award. https:… -

, festa a tema Titanic per i 9 anni della figlia Paola Torta a forma di transatlantico e look con tanto di gioiello: il party di compleanno della piccola di casa sembra quasi un film di ...I conduttori, annunciati sul palco di Sanremo, sono, Alessandro Cattelan e Mika.Laura Pausini ha festeggiato il compleanno della figlia Paola. Le ha organizzato una festa a tema Titanic e la bambina ha indossato anche il ciondolo a forma di cuore, come se fosse la Rose del film.Il contest sarà presentato da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan e per la prima volta nella storia dell’Eurovision si terrà in Italia. Dopo la vittoria schiacciante nel 2021 dei Maneskin e il ...