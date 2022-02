La tutela dell’ambiente e degli animali entra in Costituzione: dalla Camera l’ok definitivo (Di martedì 8 febbraio 2022) Modificati due articoli della Carta per garantire ecosistemi e biodiversità. Il Senato aveva già detto sì alla riforma che diventa dunque definitiva. Brambilla: «Un traguardo atteso da decenni» Leggi su corriere (Di martedì 8 febbraio 2022) Modificati due articoli della Carta per garantire ecosistemi e biodiversità. Il Senato aveva già detto sì alla riforma che diventa dunque definitiva. Brambilla: «Un traguardo atteso da decenni»

Palazzo_Chigi : Dal Parlamento via libera all’inserimento della tutela dell’#ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella… - EnricoLetta : La tutela dell’#ambiente è ora nella nostra #Costituzione “anche nell’interesse delle future generazioni”. Il voto… - Mov5Stelle : È una giornata storica per il MoVimento 5 Stelle e per tutto il Paese: approvato un nostro disegno di legge che int… - cravattarossa : RT @IlariaBifarini: Mentre il popolino è ancora distratto dalla psicopandemia, il Parlamento approva a maggioranza assoluta la riforma cost… - zanzinian : La tutela dell’ambiente in costituzione mi spaventa. Forse che io sono favorevole all’inquinamento? Lol sì, ma non è questo il punto. -