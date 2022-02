Juventus, super feeling tra Zakaria e McKennie (VIDEO) (Di martedì 8 febbraio 2022) Il neo arrivato Zakaria sembra essersi subito integrato bene nel gruppo Juventus. Nel filmato pubblicato dalla Vecchia Signora sui social ecco il centrocampista ridere e scherzare con McKennie Leggi su itasportpress (Di martedì 8 febbraio 2022) Il neo arrivatosembra essersi subito integrato bene nel gruppo. Nel filmato pubblicato dalla Vecchia Signora sui social ecco il centrocampista ridere e scherzare con

Advertising

gilnar76 : SALERNITANA-SPEZIA 2-2|| 2 SUPER PUNIZIONI SIMONE VERDI e 2 RIGORI VAR #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Arthur sacrificato per il super colpo a centrocampo? Il nome nel mirino. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - MaglieCalcio13 : De Ligt, serata perfetta: la sorpresa per Annekee è super romantica - Tuttosport - iovabbe_mavoi : RT @PirataPantani10: #Juventus trascinata da #Vlahovic e #Zakaria. Pronto il riscatto di #Allegri. Scandalo #LautaroMartinez in #InterMilan… - PirataPantani10 : #Juventus trascinata da #Vlahovic e #Zakaria. Pronto il riscatto di #Allegri. Scandalo #LautaroMartinez in… -