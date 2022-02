James Gunn risponde a Steven Soderbergh | Alcuni supereroi fanno sesso

(Di martedì 8 febbraio 2022)è intervenuto su Twitter per smentire le dichiarazioni diriguardanti i film di, da lui criticati perché privi di scene diha risposto ad alcune dichiarazioni del collegache aveva criticato i film tratti dai fumetti sostenendo che non ci sia spazio per il. Il regista di Peacemaker e Guardiani della Galassia ha infatti pubblicato un tweet accompagnato da alcune immagini che smentiscono le sue parole.aveva dichiarato che trovava difficile capire il mondo dei: "Trovo complicato comprendere un mondo e come scriverlo o supervisionare la scrittura di un ...

badtasteit : #JamesGunn risponde a Soderbergh sui cinecomic senza sesso: 'Con tutto il rispetto, alcuni sco*ano' - badtasteit : #JamesGunn riceve una lettera dal suo 'vecchio amico' Scooby-Doo - badtasteit : #Peacemaker: James Gunn svela che un attore ha dovuto fare un provino per due personaggi diversi - ArrowverseITA : #peacemaker: #jamesgunn condivide una foto dal set con i protagonisti dello show... - matt_2994 : James Gunn è uno psicopatico ?? -

Ultime Notizie dalla rete : James Gunn

Orgoglio Nerd

3: Zoe Saldana ci svela i segreti di Gamora Il terzo film della saga, diretto da, è correntemente in produzione. Ma ciò non significa che l'interesse di Zaldana nel tenere aggiornati i fan ...ha svelato che un attore di Peacemaker ha dovuto fare un provino per due personaggi diversi, prima di essere scelto per la serie HBO Max. La notizia contiene alcune anticipazioni ...Dopo che Steven Soderbergh ha dichiarato che non vuole dirigere cinecomics anche perché in questi film nessun personaggio fa sesso, ci ha pensato il regista James Gunn a dire la sua in merito, ...James Gunn è intervenuto su Twitter per smentire le dichiarazioni di James Gunn riguardanti i film di supereroi, da lui criticati perché privi di scene di sesso. James Gunn ha risposto ad alcune ...