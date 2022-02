Jacobs | “Aspetto la sfida con Bolt Sogno un 2022 col botto”

(Di martedì 8 febbraio 2022) “Laa ruba bandiera con? Ancora non mi ha risposto, spero che lo faccia presto. Aiutatemi voi, mandategli un messaggio”. L’olimpionico azzurro dei 100 metri e della staffetta 4×100 Marcellha scherzato così con i giornalisti della stampa estera che gli hanno chiesto se Usainavesse risposto al messaggio didell’azzurro lanciato qualche mese fa al primatista mondiale giamaicano. “Per me è un grandissimo onore ricevere questo premio, anche un po’ inaspettato. Sono grato di questo, è stata una stagione incredibile e speriamo di replicarla anche quest’anno”. Ha proseguitoche ha ritirato il premio come Miglior Atleta dell’anno del 2021. “La prossima stagione all’aperto vogliamo iniziarla con un paio di 200 metri, che sono anche funzionali ai 100”, ha ...

Marcell Jacobs, vincitore di due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, alla sede della stampa estera. Ha poi aggiunto: "Cosa mi aspetto per i Mondiali indoor di Belgrado? È una delle tappe fondamentali della stagione, dovrò uscire con un buon tempo"