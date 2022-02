Il biopic su Michael Jackson in arrivo con il produttore di Bohemian Rhapsody: tutti i dettagli (Di martedì 8 febbraio 2022) Un biopic su Michael Jackson si farà, e ora la notizia è ufficiale. La conferma arriva da Variety, che riporta che il film gode della completa collaborazione degli eredi del Re del Pop. Il biopic su Michael Jackson ha già uno sceneggiatore, un produttore e un titolo. Per il momento non è stata resa nota la data d’uscita del film, ma sappiamo già che la produzione è stata affidata a Graham King, lo stesso produttore di Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, mentre la sceneggiatura porta il nome di John Logan, firma eccellente dei capolavori Il Gladiatore e Skyfall. Il film verrà distribuito dalla Lionsgate. Il titolo del biopic su Michael Jackson sarà ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Unsusi farà, e ora la notizia è ufficiale. La conferma arriva da Variety, che riporta che il film gode della completa collaborazione degli eredi del Re del Pop. Ilsuha già uno sceneggiatore, une un titolo. Per il momento non è stata resa nota la data d’uscita del film, ma sappiamo già che la produzione è stata affidata a Graham King, lo stessodidi Bryan Singer, mentre la sceneggiatura porta il nome di John Logan, firma eccellente dei capolavori Il Gladiatore e Skyfall. Il film verrà distribuito dalla Lionsgate. Il titolo delsusarà ...

