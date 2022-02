Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: cos’è successo e video (Di martedì 8 febbraio 2022) Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di lunedì 7 febbraio. A seguire le ultime notizie sulla quarantesima diretta in onda in prima serata su Canale 5. Chi è il primo finalista di quest’anno? E chi invece è finito in nomination? Ecco il riassunto di quanto successo ieri sera e i video più importanti. Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip La quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con lo scoop del settimanale Chi su Adriana Volpe, beccata negli ultimi giorni alle terme in compagnia di Antonella Elia, ex opinionista del programma. Sonia Bruganelli, che quest’anno ha sostituito la Elia, commenta in maniera sarcastica: “Riunione di volpi, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 febbraio 2022) Le ultimedalla casa delVip 6 si riferiscono alla puntata di lunedì 7 febbraio. A seguire le ultime notizie sulla quarantesima diretta in onda in prima serata su Canale 5. Chi è il primo finalista di quest’anno? E chi invece è finito in nomination? Ecco il riassunto di quantoieri sera e ipiù importanti. LedelVip La quarantesima puntata delVip 6 si apre con lo scoop del settimanale Chi su Adriana Volpe, beccata negli ultimi giorni alle terme in compagnia di Antonella Elia, ex opinionista del programma. Sonia Bruganelli, che quest’anno ha sostituito la Elia, commenta in maniera sarcastica: “Riunione di volpi, ...

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - dentro_stronza : @Lara_callegaro Mi sa che tu allora avevi visto un altro grande fratello!! - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: cos’è successo e video #GFVip6 #GFVip #Soleil #AlexBelli #DeliaDuran - attraversote : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - erfilippino : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti -