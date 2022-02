GF Vip | Soleil Sorge spiazza su Delia Duran | “Felice che sia in finale”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 8 febbraio 2022)vola dritta alladel GF vip, un traguardo importante per la venezuelana, che intanto scatena tra le reazioni più disparate nella Casa dei vip. Se da una parte c’è chi disapprova il suo accesso allaritenendolo ingiusto, dall’altra c’è chi comeinvece appoggia la venezuelana, seppur con tono sarcastico. In una confidenza nella casa, inaspettatamente l’ex Uomini e Donne infatti dichiara di preferire la rivale in amore ad altri coinquilini, in gioco, ritenendo vincente la sua strategia in atto nel triangolo che le vede protagoniste nel reality, insieme ad Alex Belli. Aldo Montano sbotta contro il GF Vip: “Stomachevole!” Il campione di scherma non ha preso affatto ...