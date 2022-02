Facebook e Instagram non funzioneranno più per gli utenti europei: cosa c’è di vero e cosa cambierà? (Di martedì 8 febbraio 2022) Una notizia che ha letteralmente spaccato il mondo dei social e di internet, ma cosa c’è di vero nella voce che circola da qualche ora sul web? A dichiarare la possibile chiusura dei due popolari social la stessa azienda. Meta minaccia di chiudere Instagram e Facebook: cosa c’è di vero? 08022022 www.computermagazine.it“Probabilmente non saremo più in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più importanti in Europa“. Una frase che ha letteralmente scatenato il panico sui social e che, a quanto pare, arriva proprio da Meta stessa. Protagonista, oltre alla holding che racchiude dentro di se le proprietà di Facebook e Instagram, il GDPR europeo e l’utilizzo dei dati personali degli utenti ... Leggi su computermagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Una notizia che ha letteralmente spaccato il mondo dei social e di internet, mac’è dinella voce che circola da qualche ora sul web? A dichiarare la possibile chiusura dei due popolari social la stessa azienda. Meta minaccia di chiuderec’è di? 08022022 www.computermagazine.it“Probabilmente non saremo più in grado di offrire alcuni dei nostri prodotti e servizi più importanti in Europa“. Una frase che ha letteralmente scatenato il panico sui social e che, a quanto pare, arriva proprio da Meta stessa. Protagonista, oltre alla holding che racchiude dentro di se le proprietà di, il GDPR europeo e l’utilizzo dei dati personali degli...

