“È stata la mano di Dio” è nella cinquina degli Oscar

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è stato candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Nella cinquina ci sono anche Drive my car (Giappone), La persona peggiore del mondo (Norvegia), Flee (Danimarca) e Lunana (Buthan). Il 27 marzo a Los Angeles ci sarà la premiazione. Tra gli altri italiani in gara ci sono Massimo Cantini Parrini, nominato per i costumi di "Cyrano" ed Enrico Casarosa, candidato per il film di animazione Disney "Luca".

