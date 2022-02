Covid oggi Abruzzo, 2.938 contagi e 5 morti: bollettino 8 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.938 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, martedì 8 febbraio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti di età compresa tra 63 e 85 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.851. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.958 tamponi molecolari e 24.964 test antigenici con un tasso di positività al 9.20 per cento. In aumento i ricoveri di 19 unità su 529 pazienti in area medica in ospedale, mentre scendono di 3 unità le terapie intensive occupate che sono pari a 31. In isolamento a casa 114.146 persone. Del totale dei nuovi casi 717 nella provincia dell’Aquila, 868 in provincia di Chieti, 572 ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.938 i nuovida Coronavirus, martedì 82022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 5di età compresa tra 63 e 85 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.851. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.958 tamponi molecolari e 24.964 test antigenici con un tasso di positività al 9.20 per cento. In aumento i ricoveri di 19 unità su 529 pazienti in area medica in ospedale, mentre scendono di 3 unità le terapie intensive occupate che sono pari a 31. In isolamento a casa 114.146 persone. Del totale dei nuovi casi 717 nella provincia dell’Aquila, 868 in provincia di Chieti, 572 ...

