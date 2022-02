Covid, mascherine, discoteche e obbligo di vaccino: la road map da ricordare (Di martedì 8 febbraio 2022) Ecco nel dettaglio le date da ricordare , a partire dall'entrata in vigore, oggi, del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio e della circolare del ministero della Salute che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Ecco nel dettaglio le date da, a partire dall'entrata in vigore, oggi, del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio e della circolare del ministero della Salute che ha ...

Advertising

GiovaQuez : Dal prossimo 11 febbraio in zona bianca niente più mascherine all'aperto. Costa: 'Successivamente ci sarà un'ordina… - repubblica : Covid, il sottosegretario Costa: 'Dall'11 febbraio niente piu' mascherine all'aperto in tutta Italia' - LaStampa : Covid, Costa: via le mascherine all’aperto in tutta Italia dall’11 febbraio, al 31 marzo finisce lo stato di emerge… - pasqualinipatri : Stop alle mascherine all'aperto in tutta Italia da venerdì 11 febbraio. I contagi covid continuano a diminuire nel… - PaoloBersani : @corriere @lastampa @gazzettino @mediasettgcom24 @unomattina @Radio24_news @ilmessaggeroit @tpi Il sottosegretario… -