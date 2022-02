Colpito da sindrome Mis-C a 9 anni | «Ho rischiato di perdere Marco | a Bergamo lo hanno salvato»

(Di martedì 8 febbraio 2022) Aveva contratto il Covid senza manifestare sintomi. Poi il peggioramento e il ricovero in Terapia intensiva pediatrica all’ospedale Papa Giov

... innesco di una prassi che fa sì che l' Alzheimer diventi unafamigliare, corale, un'... il televisivo leggero - per cui magari rimane deluso, ma poi: io sono una creatura pop e credo ...Per i casi meno intensi è sufficiente un breve ciclo di sedute nelle quali l'automobilistada taleviene aiutato a ripercorrere i momenti critici, destrutturare i percorsi logico - ...Nel bambino, ricoverato in ospedale ad Asola, erano stati riscontrati alcuni sintomi della sindrome infiammatoria multisistemica ... «l'infiammazione multisistemica colpisce gradualmente vari organi, ...legato a questa sindrome metabolica, sarebbe annoverabile tra le spie della depressione. Oltre al diabete, glicemia e trigliceridi alti potrebbero anticipare anche questa malattia che colpisce il ...