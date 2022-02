Barbara D’Urso, novità clamorose in arrivo: sembrava fuori da tutto, e invece… (Di martedì 8 febbraio 2022) Barbara D’Urso torna a far parlare i fan, sembra che la conduttrice abbia molte novità da spoilerare: ecco di cosa stiamo parlando. Barbara D’Urso continua a far parlare di lei,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 8 febbraio 2022)torna a far parlare i fan, sembra che la conduttrice abbia molteda spoilerare: ecco di cosa stiamo parlando.continua a far parlare di lei,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetPlay : Oh Madreeeeh… non è affatto La Ruota della Fortuna! ?? Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 1… - QuiMediaset_it : Dal 15 marzo su #Italia1 al via #LaPupaEilSecchioneShow condotto da Barbara d'Urso - QuiMediaset_it : Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1. @carmelitadurso… - FabioTraversa : RT @see_lallero: Barbara d'Urso oggi in diretta da Roma (nel giorno dell'ufficialità della conduzione a #lapupaeilsecchioneshow) #pomeriggi… - _Ranca_ : Una voce per San Marino da Barbara D’Urso io non so più cosa dire -