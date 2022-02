Ascolti tv | Makàri parte subito bene e stacca il GF Vip

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 febbraio 2022) Glidi lunedì 7 febbraio 2022la prima puntata della seconda stagione di Màkari. La fiction, presentata sul palco dell’Ariston con Claudio Gioè nel ruolo di Saverio La Manna conquista la serata. La fiction registra 5.418.000 spettatori pari al 25.4% di share. Alle spalle, ancora una volta il reality Mediaset del Grande Fratello Vip che registra 3.269.000 spettatori con uno share del 21.5%. Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato 718.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 987.000 spettatori pari al 4.6% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 la nuova stagione di Presadiretta al debutto ottiene 1.145.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 850.000 spettatori (4.8%). Su La7 l’esordio di Sherlock registra 390.000 spettatori pari al 2.3%. ...