Arisa: le foto in intimo fanno perdere la testa a chi guarda (Di martedì 8 febbraio 2022) Arisa, le foto in intimo fanno perdere la testa a chi guarda: la cantante mostra ancora una volta la sua sensualità. Sensualità assoluta della cantante (foto: Instagram).Da tempo ormai Arisa fa sfoggio sui social di tutta la sua sensualità, anche con l’intento di dare un messaggio di body positive; la cantante accetta il suo corpo e invita tutte quante (e tutti quanti) a fare lo stesso, amandosi per come si è. La recente vittoria a Ballando con le stelle pare aver dato nuova linfa alla cantante, che in quanto fascino non è mai comunque venuta meno; con le nuove foto in intimo postate sul suo profilo Instagram, fa davvero perdere la testa a chi ... Leggi su formatonews (Di martedì 8 febbraio 2022), leinlaa chi: la cantante mostra ancora una volta la sua sensualità. Sensualità assoluta della cantante (: Instagram).Da tempo ormaifa sfoggio sui social di tutta la sua sensualità, anche con l’intento di dare un messaggio di body positive; la cantante accetta il suo corpo e invita tutte quante (e tutti quanti) a fare lo stesso, amandosi per come si è. La recente vittoria a Ballando con le stelle pare aver dato nuova linfa alla cantante, che in quanto fascino non è mai comunque venuta meno; con le nuoveinpostate sul suo profilo Instagram, fa davverolaa chi ...

_piccolobambi : Il mio parrucchiere si è fatto la foto con arisa tettona - euxjt99 : RT @vogue_italia: Continua la nostra carrellata dei beauty look più belli di Sanremo. Nella seconda serata abbiamo amato i capelli rosa di… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Continua la nostra carrellata dei beauty look più belli di Sanremo. Nella seconda serata abbiamo amato i capelli rosa di… - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Continua la nostra carrellata dei beauty look più belli di Sanremo. Nella seconda serata abbiamo amato i capelli rosa di… - vogue_italia : Continua la nostra carrellata dei beauty look più belli di Sanremo. Nella seconda serata abbiamo amato i capelli ro… -