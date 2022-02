Altobelli: “Osimhen non è decisivo, meglio anche Joao Pedro” (Di martedì 8 febbraio 2022) Alessandro Altobelli giudica le prestazioni di Victor Osimhen, secondo l’ex calciatore il nigeriano non è “decisivo“. Durante la trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Canale 8, Spillo Altobelli prende una posizione netta su Osimhen. L’attaccante nigeriano in due stagioni è stato falcidiato dagli infortuni e dal Covid 19, ma nei momento di forma ha sempre fatto la differenza. Si è visto anche con il Venezia, gara in cui è tornato al gol dopo un periodo di inattività causa infortunio allo zigomo. Altobelli su Osimhen dice: “È uno degli attaccanti meno decisivi della Serie A. Ha giocato meno ed ha segnato meno gol di calciatori come Vlahovic, Dzeko, Joao Pedro e tanti altri giocatori. Al Napoli aveva la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 8 febbraio 2022) Alessandrogiudica le prestazioni di Victor, secondo l’ex calciatore il nigeriano non è ““. Durante la trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Canale 8, Spilloprende una posizione netta su. L’attaccante nigeriano in due stagioni è stato falcidiato dagli infortuni e dal Covid 19, ma nei momento di forma ha sempre fatto la differenza. Si è vistocon il Venezia, gara in cui è tornato al gol dopo un periodo di inattività causa infortunio allo zigomo.sudice: “È uno degli attaccanti meno decisivi della Serie A. Ha giocato meno ed ha segnato meno gol di calciatori come Vlahovic, Dzeko,e tanti altri giocatori. Al Napoli aveva la ...

