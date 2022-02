TH Group: buon trend per vacanze su neve, ma -15% su 2019 (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Le vacanze sulla neve hanno fatto registrare finora un buon trend anche se non a livello del 2019, del pre-pandemia. Ma mancano ancora 60 giorni circa alla fine della stagione e contiamo in questo periodo di riuscire a recuperare ancora qualcosa con nuove prenotazioni. Alla fine credo che ci attesteremo su un -15% di presenze rispetto al 2019”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing di TH Group, leader nell’accoglienza sulla neve in Italia, traccia un primo bilancio della stagione invernale per le strutture del Gruppo distribuite sull’arco alpino italiano. Secondo Simei “con le nuove norme licenziate dal Cdm un turista straniero, munito di green pass e con tampone all’arrivo, può ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Lesullahanno fatto registrare finora unanche se non a livello del, del pre-pandemia. Ma mancano ancora 60 giorni circa alla fine della stagione e contiamo in questo periodo di riuscire a recuperare ancora qualcosa con nuove prenotazioni. Alla fine credo che ci attesteremo su un -15% di presenze rispetto al”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing di TH, leader nell’accoglienza sullain Italia, traccia un primo bilancio della stagione invernale per le strutture del Gruppo distribuite sull’arco alpino italiano. Secondo Simei “con le nuove norme licenziate dal Cdm un turista straniero, munito di green pass e con tampone all’arrivo, può ...

