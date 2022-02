Scuola: Faraone (Iv), 'alternanza con lavoro giusta, da correggere gli abusi' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb (Adnkronos) - "L' idea dell'alternanza Scuola lavoro è giusta e va mandata avanti, nel 2015 abbiamo introdotto un percorso formativo che fa conoscere ai ragazzi il lavoro e crea collegamento tra aziende e Scuola, ci sono state esperienze positive e negative: le positive vanno raccontate, le negative corrette". Lo ha detto Davide Faraone a Agorà. "I percorsi formativi sono fatti dai consigli di classe e decisi dalle scuole secondo le loro peculiarità, sbaglia chi strumentalizza la morte tragica e intollerabile di Lorenzo Parelli per colpire una riforma che consente l'apprendimento in un contesto lavorativo e che, quando ben progettata, risulta assolutamente formativa per i ragazzi -ha aggiunto il presidente dei senatori di Iv-. Il tema che la tragedia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb (Adnkronos) - "L' idea dell'e va mandata avanti, nel 2015 abbiamo introdotto un percorso formativo che fa conoscere ai ragazzi ile crea collegamento tra aziende e, ci sono state esperienze positive e negative: le positive vanno raccontate, le negative corrette". Lo ha detto Davidea Agorà. "I percorsi formativi sono fatti dai consigli di classe e decisi dalle scuole secondo le loro peculiarità, sbaglia chi strumentalizza la morte tragica e intollerabile di Lorenzo Parelli per colpire una riforma che consente l'apprendimento in un contesto lavorativo e che, quando ben progettata, risulta assolutamente formativa per i ragazzi -ha aggiunto il presidente dei senatori di Iv-. Il tema che la tragedia di ...

