Sci di fondo, Sprint Olimpiadi: programma 8 febbraio, orari, tv, streaming, italiani in gara, startlist (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono state rilasciate le liste di partenza delle qualificazioni delle Sprint maschile e femminile per quel che riguarda le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si tratta della terza e della quarta gara del programma a cinque cerchi dello sci di fondo in terra cinese, dopo i successi di Johaug e Bolshunov in fatto di skiathlon. Tutti contro Johannes Klaebo, Federico Pellegrino compreso: questa la situazione per quel che concerne la gara maschile, mentre è decisamente più aperta quella femminile. Si tratta, comunque, della più grande possibilità di medaglia in mano all’Italia nella disciplina, se non altro per la grande forza dell’uomo di punta della spedizione tricolore. Il gruppo azzurro si completa con Francesco De Fabiani, Davide Graz e Maicol Rastelli in campo maschile. Tra le ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono state rilasciate le liste di partenza delle qualificazioni dellemaschile e femminile per quel che riguarda leInvernali di Pechino 2022. Si tratta della terza e della quartadela cinque cerchi dello sci diin terra cinese, dopo i successi di Johaug e Bolshunov in fatto di skiathlon. Tutti contro Johannes Klaebo, Federico Pellegrino compreso: questa la situazione per quel che concerne lamaschile, mentre è decisamente più aperta quella femminile. Si tratta, comunque, della più grande possibilità di medaglia in mano all’Italia nella disciplina, se non altro per la grande forza dell’uomo di punta della spedizione tricolore. Il gruppo azzurro si completa con Francesco De Fabiani, Davide Graz e Maicol Rastelli in campo maschile. Tra le ...

