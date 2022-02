Salernitana, Verdi: «Debutto da sogno, la strada è quella giusta» (Di martedì 8 febbraio 2022) Al termine della sfida pareggiata dalla Salernitana contro lo Spezia, Simone Verdi ha parlato della sua doppietta Le parole a Dazn di Simone Verdi, protagonista di una splendida doppietta che però non è bastata per vincere alla Salernitana: PARTITA – «Siamo stati anche sfortunati sugli episodi ma la strada è quella giusta. Il tempo ci aiuterà e dobbiamo continuare a lottare, sappiamo che è difficile ma ci proveremo». DOPPIETTA – «Debutto incredibile, nemmeno nei sogni. Da tempo non segnavo su punizione, speravo però in una vittoria». TIFOSI – «Arechi stadio incredibile, era la prima volta che ci giocavo. I tifosi ci danno una spinta pazzesca, sono il nostro dodicesimo uomo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Al termine della sfida pareggiata dallacontro lo Spezia, Simoneha parlato della sua doppietta Le parole a Dazn di Simone, protagonista di una splendida doppietta che però non è bastata per vincere alla: PARTITA – «Siamo stati anche sfortunati sugli episodi ma la. Il tempo ci aiuterà e dobbiamo continuare a lottare, sappiamo che è difficile ma ci proveremo». DOPPIETTA – «incredibile, nemmeno nei sogni. Da tempo non segnavo su punizione, speravo però in una vittoria». TIFOSI – «Arechi stadio incredibile, era la prima volta che ci giocavo. I tifosi ci danno una spinta pazzesca, sono il nostro dodicesimo uomo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

