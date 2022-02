Riprendono i colloqui sul nucleare iraniano domani a Vienna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riprendono colloqui

Agenzia ANSA

Gli altri Paesi occidentali che partecipano aidi Vienna "sono di fronte a un test e ora la palla e nelle loro mani", ha detto ancora il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, ...Mentrei fitti negoziati per arrivare a una soluzione nella crisi ucraina, a gettare acqua sul ... Girandola diQuello tra Macron e Biden non è stato l'unico colloquio diplomatico ...(ANSA) - MOSCA, 07 FEB - Il Cremlino ritiene "molto importante" l'incontro in programma oggi tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente francese Emmanuel Macron ma non si aspetta svolte ...La ripresa dei negoziati è stata confermata anche dall'Ue ... Gli altri Paesi occidentali che partecipano ai colloqui di Vienna "sono di fronte a un test e ora la palla e nelle loro mani", ha detto ...