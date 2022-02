Red Canzian festeggia il “primo giorno di libertà” | nel video l’ex Pooh è irriconoscibile

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ad un mese dal ricovero di Redche tanto aveva fatto preoccupare i suoi fan, le condizioni di salute delbassista e voce deinon sono ancora delle migliori. Dopo settimane di ricovero presso l’ospedale di Treviso,ha pubblicato unsulla sua pagina Instagram, dove è apparso ancora con un respiro faticoso e una voce debilitata dalla grave infezione cardiaca che lo ha colpito. Nonostante ciò, l’artista non ha mai perso il suo sorriso. LEGGI ANCHE => “Una mattina non riuscivo ad alzarmi dal letto…”: il drammatico racconto di Red. Cosa gli è successo? “Oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto – affermanel– Io dovrò ...

Advertising

DSantanche : Forza Red Canzian, siamo tutti con te nella lotta contro la malattia ???? - rockolpoprock : Red Canzian, a un mese dal ricovero: 'Per la prima volta respiro aria vera' - ariolele : RT @GiorgiaMeloni: Un abbraccio al grande Red Canzian. Siamo con te! - MarekNapoli : RT @GiorgiaMeloni: Un abbraccio al grande Red Canzian. Siamo con te! - RevengeEmi : RT @GiorgiaMeloni: Un abbraccio al grande Red Canzian. Siamo con te! -

Ultime Notizie dalla rete : Red Canzian

Pooh , sembra non finire il periodo doloroso . L'ultimo atto, la malattia di, che in un video ha voluto condividere con i propri fan "il primo giorno di libertà" , una passeggiata dopo un mese d'ospedale per tornare finalmente a respirare. E subito dopo ha scritto:...Un'operazione chirurgica delicatissima, quella a cui è stato sottoposto, il noto bassista e cantante della celebre band Pooh. E' ormai trascorso un mese e più, da quel fatidico giorno in cui si sottopose all'intervento. L'artista, però, di recente ha voluto ...Roma, 7 febbraio 2022 - Pooh, sembra non finire il periodo doloroso. L’ultimo atto, la malattia di Red Canzian, che in un video ha voluto condividere con i propri fan “il primo giorno di libertà”, una ..."A un mese dal ricovero per la prima volta sono uscito a respirare aria vera, pura". Esordisce così Red Canzian, 70 anni, storico bassista e voce dei Pooh, mostrandosi in un video Facebook dal ...