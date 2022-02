Primavera in arrivo, i pneumatici sono pronti a ripartire? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Durante l’inverno molti macchinari rimangono fermi e parcheggiati per diversi mesi. In questo periodo, i tecnici di BKT consigliano assolutamente di non trascurare i pneumatici, anzi, ci sono delle piccole operazioni da fare che aiutano a prevenire fermi macchina e sprechi. Questo perché manutenzione e cura corrette possono tradursi in un notevole e sostenibile risparmio per ogni azienda agricola. I pneumatici sono infatti un investimento importante per le attrezzature, quindi è essenziale prendersene cura adeguatamente. Inoltre, un buon programma di manutenzione degli pneumatici porta più sicurezza e prestazioni migliori. Queste sono le principali operazioni che il team tecnico di BKT consiglia di implementare durante il periodo invernale: Aumentare la pressione ... Leggi su cityroma (Di lunedì 7 febbraio 2022) Durante l’inverno molti macchinari rimangono fermi e parcheggiati per diversi mesi. In questo periodo, i tecnici di BKT consigliano assolutamente di non trascurare i, anzi, cidelle piccole operazioni da fare che aiutano a prevenire fermi macchina e sprechi. Questo perché manutenzione e cura corrette postradursi in un notevole e sostenibile risparmio per ogni azienda agricola. Iinfatti un investimento importante per le attrezzature, quindi è essenziale prendersene cura adeguatamente. Inoltre, un buon programma di manutenzione degliporta più sicurezza e prestazioni migliori. Questele principali operazioni che il team tecnico di BKT consiglia di implementare durante il periodo invernale: Aumentare la pressione ...

Advertising

JunipersV : Penso di dover buttare nella spazzatura le scarpe da ginnastica che acquistai a Londra nel 2008 dal momento che anc… - luisaMononoke : RT @beppa_giosef: Oggi a milano una leggera brezza preannuncia l’arrivo della primavera ??- ho zavorrato la bassotta ?? - antonio41cotug2 : @Corriere Col l’arrivo della primavera tale nemico virusHIV andrà in letargo... - Helen_Clarvoe : RT @lady_lazarus_13: Sono così stanca e sc0gli0nata che voglio solo fare sti esami e finire la sessione neanche mi interessa se non li pass… - lady_lazarus_13 : Sono così stanca e sc0gli0nata che voglio solo fare sti esami e finire la sessione neanche mi interessa se non li p… -