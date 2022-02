Pisa Ternana probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Gara valida per la ventiduesima giornata della Serie B 21/22. Ini, reduci dal pareggio fuori casa contro l’Alessandria, ospitano unavittoriosa contro la Reggina. I padroni di casa sono in piena corsa promozione diretta, gli umbri si avvicinano alla salvezza.si giocherà sabato 12 febbraio alle ore 14,00 presso l’Arena Garibaldi di. Come arrivano le squadre? I nerazzurri toscani hanno pareggiato 1-1 contro l’Alessandria. Con questo risultato sono tre le gare senza vittoria degli uomini di D’Angelo, in netto calo dopo l’ottima prima parte di campionato. Probabilmente la squadra avrebbe meritato qualcosina in più, specie dopo il secondo tempo. La prestazione lascia ben sperare per le prossime gare. Bene l’esordio di Torregrossa, subito in rete contro l’Alessandria. ...