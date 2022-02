Perché Papa Francesco non guarda più la televisione dal 16 luglio del 1990 | VIDEO (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le parabole, ma solo quelle del Vangelo. Non certo per guardare la tv. In Vaticano, come confermato dallo stesso Pontefice ieri sera a “Che Tempo che fa“, c’è qualcuno che non guarda telegiornali e trasmissioni varie. Ed è proprio Bergoglio che ha ricordato quella sua scelta fatta 32 anni fa, ancor prima di diventare capo della Chiesa Cattolica. Ma Perché Papa Francesco non guarda la tv dal 16 luglio del 1990? “Il senso dell’umorismo è una medicina. Il senso dell’umorismo ti fa relativizzare le cose e ti dà una grande gioia. Questo fa tanto bene.” Sua Santità Papa Francesco a #CTCF #PapaFrancesco @Pontifex it pic.twitter.com/gT3Umtn34i — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le parabole, ma solo quelle del Vangelo. Non certo perre la tv. In Vaticano, come confermato dallo stesso Pontefice ieri sera a “Che Tempo che fa“, c’è qualcuno che nontelegiornali e trasmissioni varie. Ed è proprio Bergoglio che ha ricordato quella sua scelta fatta 32 anni fa, ancor prima di diventare capo della Chiesa Cattolica. Manonla tv dal 16del? “Il senso dell’umorismo è una medicina. Il senso dell’umorismo ti fa relativizzare le cose e ti dà una grande gioia. Questo fa tanto bene.” Sua Santitàa #CTCF #@Pontifex it pic.twitter.com/gT3Umtn34i — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, ...

