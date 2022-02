Pechino 2022, Curtoni: “Un bene fare il gigante, ora testa al Super-G” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Nella seconda manche ho fatto meglio, non sono riuscita a fare velocità, ma sono moderatamente contenta, mi sono sentita meglio. Volevo essere più continua, è stato un bene per me aver fatto questa gara, adesso con la mente sono già al SuperG“. Elena Curtoni ha commentato così il suo slalom gigante olimpico femminile con un ventesimo posto che fa ben sperare in vista delle sue discipline veloci: “Ho lavorato tanto, quattro anni fa ho visto le Olimpiadi dal divano perchè ero infortunata. Mi ero ripromessa di arrivare a Pechino in forma, ci proverò fino all’ultimo a fare il meglio. Sono orgogliosa di quello che ho fatto e di essere qui a rappresentare l’Italia e anche me stessa”, conclude ai microfoni Rai l’azzurra. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Nella seconda manche ho fatto meglio, non sono riuscita avelocità, ma sono moderatamente contenta, mi sono sentita meglio. Volevo essere più continua, è stato unper me aver fatto questa gara, adesso con la mente sono già alG“. Elenaha commentato così il suo slalomolimpico femminile con un ventesimo posto che fa ben sperare in vista delle sue discipline veloci: “Ho lavorato tanto, quattro anni fa ho visto le Olimpiadi dal divano perchè ero infortunata. Mi ero ripromessa di arrivare ain forma, ci proverò fino all’ultimo ail meglio. Sono orgogliosa di quello che ho fatto e di essere qui a rappresentare l’Italia e anche me stessa”, conclude ai microfoni Rai l’azzurra. SportFace.

