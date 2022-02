Pechino 2022, Brignone esulta per l’argento: “Se ci penso è incredibile” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Se ci penso è incredibile perché sono venuta qui senza essere salita in questa stagione sul podio in slalom gigante. Oggi ero davvero molto concentrata, ho aspettato come non mai la seconda manche e mentre aspettavo mi sono detta, ‘oh mio Dio, e’ cosi’ lungo’. Sapevo che dovevo solo sciare e pensare alla mia sciata, quando sono arrivata al cancelletto dentro di me ho detto, ‘alla fine e’ solo una gara di sci”. A dirlo è Federica Brignone dopo la medaglia d’argento olimpica in slalom gigante alle spalle di Sara Hector. “Cosa significa questa medaglia olimpica? Molto, quattro anni fa ero terza e avevo sempre detto che se fossi tornata con una medaglia sarebbe stato un grande sogno: conquistarla alla prima gara e’ fantastico”, le sue parole. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Se ciperché sono venuta qui senza essere salita in questa stagione sul podio in slalom gigante. Oggi ero davvero molto concentrata, ho aspettato come non mai la seconda manche e mentre aspettavo mi sono detta, ‘oh mio Dio, e’ cosi’ lungo’. Sapevo che dovevo solo sciare e pensare alla mia sciata, quando sono arrivata al cancelletto dentro di me ho detto, ‘alla fine e’ solo una gara di sci”. A dirlo è Federicadopo la medaglia d’argento olimpica in slalom gigante alle spalle di Sara Hector. “Cosa significa questa medaglia olimpica? Molto, quattro anni fa ero terza e avevo sempre detto che se fossi tornata con una medaglia sarebbe stato un grande sogno: conquistarla alla prima gara e’ fantastico”, le sue parole. SportFace.

