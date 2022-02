Oroscopo di Paolo Fox Martedì 8 Febbraio 2022 | Acquario stanco

Leggi su zon

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’diFox per oggi,Ariete Le stelle dell’Ariete pur se confuse parlano di novità in piedi, un progetto probabile. Facile che voi abbiate già in mente cose da fare; sapete dove andare e con chi relazionarvi; imprese nate un po’ sottotono alla fine dell’anno scorso possono recuperare piano piano. Le giornate di metà settimana aiutano, se vi sentite nervosi e agitati non ve la prendete con le persone che vi circondano. Toro Oggi la Luna si trova nel vostro segno zodiacale, in genere voi siete il segno della stabilità ed è difficile che vi piacciano cambiamenti repentini però da un paio d’anni, quando Urano ha toccato il vostro segno, state cambiando idea e forse anche le privazioni e le difficoltà di questo ultimo periodo vi hanno spinto a pensare che la vita è una sola e ...