Oggi è un altro giorno: Morgan lancia stoccate ad Amadeus e a Gianni Morandi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Morgan non le manda mai a dire, e questa volta non ha fatto eccezione: ospite nel salottino di Oggi è un altro giorno, poche ore dopo la fine della 72esima edizione del Festival di Sanremo, non ha perso occasione per dare la sua opinione su conduttore, artisti in gara e – naturalmente – vincitori. La sua presenza in studio non poteva che scaldare l'atmosfera, e infatti in pochi istanti il dibattito si è infuocato. Morgan, stoccata ad Amadeus Serena Bortone lo ha invitato perché, da grande artista e altrettanto grande conoscitore di musica, è tra i più votati a poter dare un giudizio su come si è svolta questa edizione del Festival di Sanremo. Ma sappiamo bene che Morgan ha un carattere fumanti, quindi gli sono bastate poche battute per infiammare l'atmosfera in studio.

