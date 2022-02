"Non è andata così". Veleno a Sanremo, Amadeus inchioda Donatella Rettore: esplode un caso clamoroso (Di lunedì 7 febbraio 2022) Morgan e Bugo versione due. Forse. Vi ricordate la lite in scena all'Ariston? Quel video ha fatto, sicuramente, il giro della Rete. Pare che tra Ditonellapiaga e Donatella Rettore ci si stata un po' di Chimica interrotta, e sia scoppiata una profonda lite dietro le quinte del Festival di Sanremo. I rumors parlano di un litigio tra le due, che da Mara Venier a Domenica In, nello speciale post Sanremo, sono state messe di fronte all'ipotesi di un attrito. «Litigio? Non siamo Morgan e Bugo...», rispondono. Eppure Amadeus, durante l'ultima conferenza stampa, ha parlato della potenziale polemica alimentata - forse - da Ditonellapiaga. «Non è andata così. È stata Ditonellapiaga ad opporsi ad un medley di canzoni della Rettore. Il "no" è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Morgan e Bugo versione due. Forse. Vi ricordate la lite in scena all'Ariston? Quel video ha fatto, sicuramente, il giro della Rete. Pare che tra Ditonellapiaga eci si stata un po' di Chimica interrotta, e sia scoppiata una profonda lite dietro le quinte del Festival di. I rumors parlano di un litigio tra le due, che da Mara Venier a Domenica In, nello speciale post, sono state messe di fronte all'ipotesi di un attrito. «Litigio? Non siamo Morgan e Bugo...», rispondono. Eppure, durante l'ultima conferenza stampa, ha parlato della potenziale polemica alimentata - forse - da Ditonellapiaga. «Non è. È stata Ditonellapiaga ad opporsi ad un medley di canzoni della. Il "no" è ...

