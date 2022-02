“Non ci posso credere”: con 3 euro sbanca il 10eLotto. Che colpo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un fortunato giocatore ha potuto festeggiare grazie al 10eLotto: per lui è arrivata una vincita enorme a fronte di una giocata di pochi euro. I dettagli Grandissima gioia per un fortunato giocatore che è riuscito a piazzare un colpo davvero importante grazie al 10eLotto. Il concorso ad estrazione che insieme al Lotto ed al Superenalotto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un fortunato giocatore ha potuto festeggiare grazie al: per lui è arrivata una vincita enorme a fronte di una giocata di pochi. I dettagli Grandissima gioia per un fortunato giocatore che è riuscito a piazzare undavvero importante grazie al. Il concorso ad estrazione che insieme al Lotto ed al Superenalotto L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

borghi_claudio : @GiordanoRossi_ @FrancescoAldeb1 @super_caz @bomboloniloste Mai guardati i sondaggi. Sono però convinto che ci sia… - borghi_claudio : @bomboloniloste La mia risposta è: il prima possibile e farò quello che posso perché ciò avvenga. Non dipende solo… - borghi_claudio : @Theskeptical_ @Yi_Benevolence @Ruzzet3 @TruIeeIy @alfonsoliguor11 Le uniche risposte che ti piacerebbero sono quel… - timmoxen : sono stato così preso dalla Sanremo mania in questi giorni che ho completamente mollato Pokemon Arceus immaginate i… - ONLY_ANG3L__ : @_S3ll1n4_ non posso rispondere che poi mi citano -