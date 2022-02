Morte del 32enne in Fi-Pi-Li: trovati 10mila euro nell’auto. Si cercano tracce di droga (Di lunedì 7 febbraio 2022) FIRENZE - Nell'auto del 32enne, originario del Marocco, morto in un incidente, sulla Fi-Pi-Li, sabato 5 febbraio, sono stati trovati 10mila euro in contati. Il pm Fedele La Terza ha disposto l'ispezione della vettura alla ricerca dell'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 febbraio 2022) FIRENZE - Nell'auto del, originario del Marocco, morto in un incidente, sulla Fi-Pi-Li, sabato 5 febbraio, sono statiin contati. Il pm Fedele La Terza ha disposto l'ispezione della vettura alla ricerca dell'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Firenze Post.

