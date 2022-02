Advertising

Agenzia_Ansa : Usa, un orso si rotola nella neve allo zoo di Brookfield nell'Illinois. Il maltempo colpisce il Midwest anche con u… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Maltempo, tempesta di vento sull'Italia: parchi chiusi, tetti scoperchiati - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #Maltempo, tempesta di vento sull'Italia: cosa sta succedendo. #notizie - GHERARDIMAURO1 : Maltempo, tempesta di vento sull'Italia: parchi chiusi, tetti scoperchiati - infoitinterno : Maltempo, tempesta di vento sull'Italia: parchi chiusi, tetti scoperchiati -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo tempesta

Adnkronos

... ladi vento di questa mattina ha toccato i 218.9 km/h sulla cima Gran Vaudala, nel parco nazionale del Gran Paradiso. La Protezione civile ha segnalato che ilsi aggira in quasi ...AGI - Da domenica stasera è in arrivo un fronte di freddo sull'Italia che porterà venti forti e una veloce fase dilunedì al centro - sud: sono attese raffiche di, fino a 100 km/h. Insiste invece la siccità estrema al nord, ancora una volta saltato dalle precipitazioni. Domenica tranquilla dal ...I vigili del fuoco hanno effettuato 400 interventi per le forti raffiche di vento in tutta Italia, in particolare in Lombardia. L’allerta meteo per il forte… Leggi ...Meza Italia ma soprattutto il Nord e la Lombardia spazzati dalla tempesta di vento che abbattuto migliai di alberi e casusato danni un po' ovunque e nel milanese anche diverse persone ferite . Ecco ...