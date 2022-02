M5S | tribunale di Napoli sospende lo statuto per “gravi vizi nel processo decisionale” Conte decade

Advertising

ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - marcodimaio : Siamo veramente di fronte ad una commedia: il tribunale di Napoli ha sospeso l'elezione di #Conte a leader e la mod… - ErmannoKilgore : A questo uscire dal governo #Draghi, quella era la votazione più contestata o sbaglio? - willerdino : RT @danieledv79: Dopo la sospensione delle cariche del m5s da parte del Tribunale di Napoli, stasera in qualità di cosa #Conte si presenta… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S tribunale

I magnifici 7 andarono a Marina di Bibbona, c'erano anche Di Maio e Fico, e spingevano per modifiche allo statuto, ma in realtà hanno fallito perché, come certificato dal, erano illegittime'...Terremoto in vista per il: ilCivile di Napoli, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle votazioni con le quali, nell'agosto 2021, Giuseppe Conte è stato eletto leader del Movimento ed ...Si tratta di quasi 82mila persone che erano iscritte al M5S da meno di sei mesi, e come già accaduto in precedenza, non erano ammesse al voto. A dicembre il tribunale aveva rigettato l’istanza, la ...Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso degli attivisti del M5s e ha sospeso il nuovo statuto, annullando inoltre l’elezione di Giuseppe Conte a leader pentastellato: cosa succede ora? Non ...