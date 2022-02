M5s, Conte: “Ok due mandati, ma con qualche deroga. Di Maio espulso? No, ma non posso ignorare un attacco così plastico in tv” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La discussione sul limite di mandati produce mal di pancia comprensibili. È un principio forte e un’intuizione giusta, e Beppe Grillo lo ha ribadito in un post. Ma resta un principio ispiratore, che la politica non è una professione ma una vocazione. Secondo me questa regola ha un fondamento che va mantenuto, ne vorrei discutere con Grillo, ma ragionerei sul trovare qualche volta delle deroghe. Una deroga a Di Maio? Adesso non personalizziamo, a tempo debito faremo le valutazioni del caso”. così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La 7, nel giorno in cui un’ordinanza del Tribunale di Napoli ha sospeso in via cautelare le modifiche allo statuto e la sua conseguente nomina a presidente lo scorso agosto. I giudici hanno ritenuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La discussione sul limite diproduce mal di pancia comprensibili. È un principio forte e un’intuizione giusta, e Beppe Grillo lo ha ribadito in un post. Ma resta un principio ispiratore, che la politica non è una professione ma una vocazione. Secondo me questa regola ha un fondamento che va mantenuto, ne vorrei discutere con Grillo, ma ragionerei sul trovarevolta delle deroghe. Unaa Di? Adesso non personalizziamo, a tempo debito faremo le valutazioni del caso”.il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La 7, nel giorno in cui un’ordinanza del Tribunale di Napoli ha sospeso in via cautelare le modifiche allo statuto e la sua conseguente nomina a presidente lo scorso agosto. I giudici hanno ritenuto ...

ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - riotta : #M5s nato come partito dei giudici vede ora i giudici fare le pulci agli statuti interni. Conte e la Nemesi - ChiaraZn : RT @ilpost: Il tribunale di Napoli ha sospeso in via cautelare l’elezione di Giuseppe Conte a presidente del M5S - cavicchioli : Quello che è successo oggi al Movimento 5 Stelle è semplicemente pazzesco! -