LIVE Italia-Canada 7-7 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: disastro di Homan, si decide tutto all’extra-end! (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.43 E L’Italia LA PORTA all’extra-end! Non perdono mai questi ragazzi! 7-7 al termine dell’ottavo end beneficiando di una bruttissima giocata di Homan. 3.41 disastro di Homan! Non va a punto la stone canadese e l’Italia ora ha la concreta possibilità di andare all’extra-end. 3.40 Bravissimo Mosaner! Stone gialla che va potenzialmente a punto: è difficilissima da bocciare questa pietra. 3.39 John Morris boccia la stone gialla Italiana, ma libera il centro. 3.38 Bel tiro di Mosaner: il Canada non può bocciare la stone gialla. 3.37 Bocciata di Morris che butta fuori tutte le stone Italiane: non si mette bene per ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.43 E L’LA PORTANon perdono mai questi ragazzi! 7-7 al termine dell’ottavo end beneficiando di una bruttissima giocata di. 3.41di! Non va a punto la stone canadese e l’ora ha la concreta possibilità di andare-end. 3.40 Bravissimo Mosaner! Stone gialla che va potenzialmente a punto: è difficilissima da bocciare questa pietra. 3.39 John Morris boccia la stone giallana, ma libera il centro. 3.38 Bel tiro di Mosaner: ilnon può bocciare la stone gialla. 3.37 Bocciata di Morris che butta fuori tutte le stonene: non si mette bene per ...

Advertising

fanpage : Ottava vittoria consecutiva per l'Italia del curling! Forza azzurri! #Beijing2022WinterOlympics #beijing2022… - sportface2016 : ?? #Live #Curling Dodicesima sessione ?? #CONSTANTINI FENOMENALE, bocciata da urlo e 4 punti italiani quando tutt… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - syoocs_ : @revouis noi in italia non possiamo vederlo in live dal sito :( già provato - zazoomblog : LIVE Italia-Canada 5-4 curling misto Olimpiadi 2022 in DIRETTA: grande incertezza a due end dalla fine! - #Italia-… -