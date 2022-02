Lega Serie A, Casini: “Io presidente? Non esiste, sono un tifoso del Bologna” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Io presidente della Lega Calcio? Non esiste, nessuno mi ha cercato e oltretutto non sarei mai disponibile. Peraltro mi ritroverei in un palese conflitto di interessi, essendo un accanito e per niente obiettivo tifoso del Bologna“. Queste sono le parole di Pier Ferdinando Casini, in risposta a una domanda postagli da un giornalista del ‘Corriere dello Sport’, in merito alla possibile candidatura alla presidenza della Lega di Serie A. Il senatore italiano ha risposto alla questione chiarendo la sua posizione, tra il serio e il faceto, rinunciando pubblicamente alla chance di ricoprire il ruolo. Dopo l’addio annunciato da Paolo Dal Pino, la Lega della massima competizione calcistica italiana cerca un leader, il quale ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “IodellaCalcio? Non, nessuno mi ha cercato e oltretutto non sarei mai disponibile. Peraltro mi ritroverei in un palese conflitto di interessi, essendo un accanito e per niente obiettivodel“. Questele parole di Pier Ferdinando, in risposta a una domanda postagli da un giornalista del ‘Corriere dello Sport’, in merito alla possibile candidatura alla presidenza delladiA. Il senatore italiano ha risposto alla questione chiarendo la sua posizione, tra il serio e il faceto, rinunciando pubblicamente alla chance di ricoprire il ruolo. Dopo l’addio annunciato da Paolo Dal Pino, ladella massima competizione calcistica italiana cerca un leader, il quale ...

Advertising

SerieA : Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome resterà per sempre legato al nostro campionato. La Le… - marcoconterio : ?? Inchiesta ESCLUSIVA per @TuttoMercatoWeb ?? La @SerieA sta progettando un torneo con TUTTE le 20 squadre della… - SerieA : Oggi in casa @OfficialSSLazio il workshop sull'importanza dell'integrità del gioco e del contrasto al match-fixing.… - LALAZIOMIA : Assemblea di Lega, Lotito: “Nuovo Presidente? Io non comando, non decido nulla” - IlPagne : Ipotesi Alfano per la Lega Serie A, che paese incredibile. @welikeduel @makkox @zdizoro -