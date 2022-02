Lega di Serie A | primo atto per il nuovo presidente | si punta a un profilo politico

Advertising

SerieA : Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome resterà per sempre legato al nostro campionato. La Le… - marcoconterio : ?? Inchiesta ESCLUSIVA per @TuttoMercatoWeb ?? La @SerieA sta progettando un torneo con TUTTE le 20 squadre della… - SerieA : Oggi in casa @OfficialSSLazio il workshop sull'importanza dell'integrità del gioco e del contrasto al match-fixing.… - news24_inter : #LegaCalcio, avanzano candidati politici ?? alla presidenza - AntonioCorsa : Intanto pare che Casini e Alfano siano possibili candidati a presidente della Lega Serie A. -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie

La caccia al nuovo presidente dellaA parte questa mattina alle 11.30, quando all'Hotel Palazzo Parigi di Milano i rappresentanti dei 20 club si incontreranno per la prima volta per discutere del dopo Dal Pino. Che si esca da ...2 LaA si riunisce questa mattina in un hotel del centro, a Milano, per eleggere il successore di Paolo Dal Pino come presidente. Tra le ipotesi anche Veltroni e Casini. in aggiornamentoLega Serie A, si vota il successore di Dal Pino: tra le ipotesi anche Casini e Veltroni del 07/02/2022 alle 08:00 La Lega Serie A si riunisce questa mattina in un hotel del centro, a Milano, per ...La necessità di emigrare è emersa dopo il confronto tra i dirigenti della ShedirPharma ed i rappresentanti della Lega Serie A di volley che hanno effettuato un sopralluogo in costiera per verificare l ...