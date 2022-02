La donna di 70 anni trovata morta in casa a Como due anni dopo il decesso (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non aveva parenti, viveva da sola, i vicini credevano si fosse trasferita, e con la pandemia sembrava naturale vederla meno spesso in giro: Marinella Beretta, però, una donna di 70 anni originaria di Erba, era morta dentro casa. Un malore fatale, probabilmente, mentre era seduta in cucina, del quale ci si è accorti soltanto dopo oltre due anni. La vicenda è accaduta a Prestino, una zona periferica di Como. Gli accertamenti della polizia sono ancora in corso – riporta il Corriere della Sera – ma le indagini sono iniziate per puro caso: la donna aveva venduto la casa conservandone però l’usufrutto a vita. Il nuovo proprietario, uno svizzero, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non aveva parenti, viveva da sola, i vicini credevano si fosse trasferita, e con la pandemia sembrava naturale vederla meno spesso in giro: Marinella Beretta, però, unadi 70originaria di Erba, eradentro. Un malore fatale, probabilmente, mentre era seduta in cucina, del quale ci si è accorti soltantooltre due. La vicenda è accaduta a Prestino, una zona periferica di. Gli accertamenti della polizia sono ancora in corso – riporta il Corriere della Sera – ma le indagini sono iniziate per puro caso: laaveva venduto laconservandone però l’usufrutto a vita. Il nuovo proprietario, uno svizzero, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ...

Ultime Notizie dalla rete : donna anni Como, Marinella Beretta morta sola in casa: la trovano dopo due anni sulla sedia della cucina ... chiamato dai vicini per alberi gli pericolanti, a chiamare i Vigili del fuoco che hanno trovato così la donna mummificata sulla sedia in cucina. I vicini hanno confermato che non la vedevano da anni,...

